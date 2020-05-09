Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Вход в парк ограничен, поэтому там образовались очереди и скопления людей. Для возложения цветов их пропускают маленькими группами.
При этом, люди в защитных костюмах дезинфицируют территорию.
Также возле парка дежурит несколько карет скорой помощи. Полиция и Национальная гвардия обеспечивают порядок на территории. В частности, правоохранители проводят осмотр участников мероприятий.
Стоит отметить, что много людей пришли на мероприятие без масок, также не все соблюдают дистанцию.
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