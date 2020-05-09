В Киеве в парке Вечной Славы проходит акция, посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Вход в парк ограничен, поэтому там образовались очереди и скопления людей. Для возложения цветов их пропускают маленькими группами.

При этом, люди в защитных костюмах дезинфицируют территорию.

Также возле парка дежурит несколько карет скорой помощи. Полиция и Национальная гвардия обеспечивают порядок на территории. В частности, правоохранители проводят осмотр участников мероприятий.

Стоит отметить, что много людей пришли на мероприятие без масок, также не все соблюдают дистанцию.