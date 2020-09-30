Сегодня, 30 сентября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об итогах переговоров проинформировали в пресс-службе Офиса президента.

Как сообщалось, накануне встречи президент Украины Владимир Зеленский после очередного скандального заявления вывел первого премьера Украины Витольда Фокина из состава ТКГ. Он занимал должность заместителя председателя.

По информации ОПУ, около 4 часов встречи были посвящены “обсуждению процедурных вопросов”, из-за чего переговорщики не могли перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Во время встречи глава делегации Украины Леонид Кравчук призвал представителя РФ Бориса Грызлова “не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины”. Он подчеркивал, что “стороны должны работать над реализацией решений глав государств “нормандского формата “.

Кроме того, Кравчук призвал не создавать “камней преткновения”, а “двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди”.

Также обращаясь к Грызлова Кравчук заявил:

“Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина — независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия!”

О контексте, в котором соответствующие заявления были озвучены Кравчуком, а также о достижении каких-либо договоренностей ТКГ по итогам встречи — не сообщается.