Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

Что о переговорах говорят в Офисе президента?

О режиме “тишины”

В ОПУ отметили, что участники заседания констатировали соблюдение режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, “несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований”.

Украинская делегация призвала к сохранению всеобъемлющего режима тишины и принятию дополнительных мер для этого. Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что украинская сторона “всегда выполняла и будет выполнять все договоренности, в том числе о прекращении огня”.

О договоренностях “нормандской четверки”

Отмечается, что в ходе заседания особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств-участников “нормандского формата”, достигнутых во время встречи в Париже в декабре.

Они касаются обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемых лиц. Украинская сторона предоставляет такой доступ в полном объеме, это подтверждают отчеты международных гуманитарных организаций в Украине.

Доступ МККК на оккупированных территориях “должен быть обеспечен ближайшее время”.

Вопрос обмена

Обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу “всех на всех” было продолжено.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что освобождение должно произойти немедленно и без всяких политических условий.

Под политическими условиями подразумевается принципиальная позиция РФ о принятии парламентом изменений в постановление о проведении выборов.

Кравчук во время встречи отметил, что принятие законов и постановлений — компетенция и прерогатива Верховной Рады Украины, а не ТКГ.

О самоуправлении ОРДЛО

В Офисе Зеленского отметили, что обсуждение рабочих предложений к проекту документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической группы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

Что о переговорах говорят представители ОРДЛО?

Журналист Сергей Гармаш, представитель ОРДЛО и советник украинской делегации, участвующий в работе ТКГ с июня по итогам встречи сообщил, что Россия и в дальнейшем блокирует работу группы.

По его словам, недавняя встреча на уровне советников лидеров “нормандской четверки” не внесла коррективы в процесс.

“Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече Н-4, сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными -тоже. Причина все та же – постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель”, — прокомментировал он.

Гармаш отметил, что во время переговоров были “жесткие моменты”, и пообещал рассказать о них позже.