Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.
Что о переговорах говорят в Офисе президента?
О режиме “тишины”
В ОПУ отметили, что участники заседания констатировали соблюдение режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, “несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований”.
Украинская делегация призвала к сохранению всеобъемлющего режима тишины и принятию дополнительных мер для этого. Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что украинская сторона “всегда выполняла и будет выполнять все договоренности, в том числе о прекращении огня”.
О договоренностях “нормандской четверки”
Отмечается, что в ходе заседания особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств-участников “нормандского формата”, достигнутых во время встречи в Париже в декабре.
Они касаются обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемых лиц. Украинская сторона предоставляет такой доступ в полном объеме, это подтверждают отчеты международных гуманитарных организаций в Украине.
Доступ МККК на оккупированных территориях “должен быть обеспечен ближайшее время”.
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Вопрос обмена
Обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу “всех на всех” было продолжено.
Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что освобождение должно произойти немедленно и без всяких политических условий.
Под политическими условиями подразумевается принципиальная позиция РФ о принятии парламентом изменений в постановление о проведении выборов.
Кравчук во время встречи отметил, что принятие законов и постановлений — компетенция и прерогатива Верховной Рады Украины, а не ТКГ.
О самоуправлении ОРДЛО
В Офисе Зеленского отметили, что обсуждение рабочих предложений к проекту документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической группы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей.
Что о переговорах говорят представители ОРДЛО?
Журналист Сергей Гармаш, представитель ОРДЛО и советник украинской делегации, участвующий в работе ТКГ с июня по итогам встречи сообщил, что Россия и в дальнейшем блокирует работу группы.
По его словам, недавняя встреча на уровне советников лидеров “нормандской четверки” не внесла коррективы в процесс.
“Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече Н-4, сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными -тоже. Причина все та же – постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель”, — прокомментировал он.
Гармаш отметил, что во время переговоров были “жесткие моменты”, и пообещал рассказать о них позже.
Что известно об изменениях в постановление Рады, из-за которых Россия блокирует переговоры?
15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 очередные местные выборы. Согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины — только на подконтрольной украинскому власти территории.
19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава делегации Украины Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в парламент по поводу этого постановления парламента.
Он попросил Раду рассмотреть вопрос о соответствии постановления закону “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям.
Впоследствии Кравчук объяснил, что изменение текста постановления является требованием российской стороны.
С обращением по поводу изменений в постановление обратился в парламент и заместитель главы делегации Витольд Фокин. По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, обращение Фокина имеет совсем иной смысл.
26 августа, после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривался письмо Кравчука, Резников проинформировал, что выборы в ОРДЛО регулируются не этим постановлением, а отдельным законом, который должен принять парламент.
31 августа Разумков сообщил, что постановление о выборах Верховная Рада принимать за 90 дней до их проведения. Если вносить изменения в постановление сейчас, будут нарушены сроки и это может привести к срыву выборов по всей стране.
- 2 сентября, информируя об итогах заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в Офисе президента отметили, что представители РФ в ТКГ и продолжают настаивать на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины и блокируют обсуждение других вопросов.
- 15 сентября вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия не требует внесения изменений в постановление Верховной Рады о местных выборах для того, чтобы провести их в ОРДЛО. По его словам, постановление вызывает вопросы не только РФ, но и других стран “четверки”, поскольку в ней указано, что выборы могут проходить на оккупированных территориях после получения Украиной контроля над границей с РФ. Это противоречит Минским соглашениям, в которых порядок обратный, сначала — выборы, затем — контроль над границей.