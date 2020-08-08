В Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировали 79 750 случаев COVID-19, за сутки - 1489.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Киеве – 200, Одесской области – 165, Львовской области – 154, Харьковской области – 134, Ивано-Франковской области – 126, Ровенской области – 109.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 27 летальных случаев. В то же время, выздоровели 600 пациентов.

Всего в Украине зафиксировали 79 750 случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас 43 655 человек уже преодолели болезнь, а в 1879 человек умерли от осложнений.

Напомним, предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 августа – тогда за сутки было обнаружено 1453 случая COVID-19.