Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Киеве – 200, Одесской области – 165, Львовской области – 154, Харьковской области – 134, Ивано-Франковской области – 126, Ровенской области – 109.
За прошедшие сутки в стране зафиксировали 27 летальных случаев. В то же время, выздоровели 600 пациентов.
Всего в Украине зафиксировали 79 750 случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас 43 655 человек уже преодолели болезнь, а в 1879 человек умерли от осложнений.
Напомним, предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 августа – тогда за сутки было обнаружено 1453 случая COVID-19.
- В Украине потенциально могли инфицироваться коронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.