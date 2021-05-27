Через черговий прорив трубопроводу на вулиці Антоновича, 176 у Києві змінено рух транспорту. В "Київтеплоенерго" розповіли про причину аварії.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, в четвер, 27 травня, вулицю Антоновича затопило через пошкодження магістрального трубопроводу. На тому ж місці в січні минулого року прорвало трубу з гарячою водою, проїжджу частину і нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza затопило, 9 осіб отримали опіки.

У “Київтеплоенерго” пояснили, що аварія сталася під час проведення гідравлічних випробувань, які є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

Там акцентували, що пошкоджений трубопровід введений в експлуатацію 34 роки тому, а під час попередньої аварії замінювали лише пошкоджену ділянку.

Аварійна бригада вже відкачала воду та локалізувала витік. Тривають ремонтні роботи, закінчити планують впродовж доби.

На час виконання ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежено. “Київпастранс” організував рух транспорту у такий спосіб:

Рух тролейбусів №1 організовано до пл.Деміївська, №12 до вул.Саперно-Слобідської, №50 до Деміївської площі, №43 без заїзду на Либідську площу.

Рух автобусів маршрутів №27, 51, 52 організовано до Деміївської площі, №20 курсує без заїзду на Либідську площу, через вул. Ковпака.