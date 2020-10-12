Городской совет Черкасс отказался ужесточать карантинные ограничения. Решение об отнесении Черкасс в оранжевую зону в горсовете назвали преждевременным.

Об этом в видеообращении сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

“О введении “оранжевой” зоны в нашем городе – считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить “оранжевую” зону. Кроме того, многие люди, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах”, – сказал Бондаренко.

По словам Бондаренко, сейчас в городских больницах находятся 67 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 48 – жители Черкасс.

Мэр отметил, что в Черкассах пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и учреждений.

“В первую очередь нужно дать доработать школам в нормальном режиме и только потом идти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно соблюдать санитарные нормы, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать и спокойно жить”, – заявил Анатолий Бондаренко.