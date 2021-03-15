Департамент строительства Черкасской областной государственной администрации отказался предоставить информацию о стоимости материалов для осуществления строительных работ в рамках "Большого строительства".

Об этом говорится в ответе на информационный запрос журналиста сайта “18000” Артура Чемириса.

В ответ на просьбу предоставить информацию о стоимости строительных материалов в договорах, заключенных по результатам проведения процедур закупок и не обнародованных в системе “Прозорро”, директор департамента капитального строительства Андрей Лапин предложил пересмотреть информацию в системе “Прозорро”.

Журналист отмечает, что эта информация департаментом капитального строительства по неизвестным причинам не публикуется.

Стоимость любого строительства состоит на 70-80% непосредственно из стоимости строительных материалов. Департаменты архитектуры и градостроительства Черкасского городского совета, жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета и сотен других заказчиков публикуют соответствующую информацию в системе “Прозорро” согласно требованиям закона “О публичной информации”. В соответствии с Законом в системе должен быть опубликован весь договор со всеми неотъемлемыми частями.

Андрей Лапин возглавляет Департамент строительства Черкасской ОГА с начала марта. До этого он работал главным специалистом в департаменте по вопросам строительства и архитектуры Ровенской ОГА.