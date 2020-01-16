Аудиозапись разговора опубликована в YouTube.

На записи слышны голоса, схожие с голосами, Екатерины Рожковой – первого замглавы НБУ, Премьера Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главного экономиста Александры Бетлий, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб

Полная расшифровка аудиозаписи:

Александра Бетлий: Приехал “Боинг” с посылками с “черной пятницы”. То есть люди покупают там. Они не покупают здесь. Потому что там дешевле.

Екатерина Рожкова: Люди заказывают там в том числе. Но поверьте мне, не все ж заказывают. О каком сегменте мы говорим? И сколько у нас людей живет на зарплату в 10 тысяч гривен, а не ниже. Они не заказывают там, поверьте. Они ходят по Троещинскому рынку, эти люди.

Александра Бетлий: А я знаю, что некоторый заказывают, потому что там дешевле.

Екатерина Рожкова: Я просто к тому, что в это время давайте ставить друг другу задачи. Давайте маркетировать сегодня, условно маркетировать сегодня промышленность. На сегодняшний день – я просто вчера вынуждена была ребенку на новый год купить костюм маскарадный и вынуждена была ходить по магазинам. Ну.. сори. Так я хочу сказать. Никто ничего не покупает из шматья и *** говна. Потому что понятно. Они завозили по какой-то цене и сегодня это уже несопоставимо. Самое время… Отечественный верхпром, извините. Буду говорить о подвигах Советского Союза. Такое у нас уже когда-то было.

Оксана Маркарова: У нас есть несколько проблем и несколько “мнимых”. Как ни странно, “мнимые” – это то, что нужно будет объяснять в среду (разговор записан 16 декабря, то речь идет о 18-м декабря – ред.). Ну… очень много “мнимых” проблем.

Алексей Гончарук: Мне кажется, главный вопрос – реалистичный и там долгосрочный прогноз.(непонятно)… Мы понимаем, что все там на самом деле к осени получим там – может быть до лета оценим… Концессия (шум) то же самое. У нас есть более-менее реалистичный прогноз… это то, что мы должны представить президенту и сказать: на наш взгляд в следующие там три года ситуация в стране будет следующим образом. И вот там более-менее детально… Исходя из этого маневра нам надо, это самое, слабые стороны – кто проигрывает? Кто проигрывает…компенсаторы. Да все. Это два момента, как мы правильно спасаем мир. Вот этим мы спасаем мир… Вот тут мы этих спасаем. Спасаем – и факт. Почему спасаем? Потому что у них есть…(непонятно).

Екатерина Рожкова: Сейчас еще будут бунтовать вкладчики банков.

Алексей Гончарук: Серьезно?

Екатерина Рожкова: Ну да. Ставки же сейчас пойдут вниз. Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить, у нас это будет продолжаться… Давайте тогда искать. Не искать, а задачу себе ставить, условно там. Если наша задача – кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило – нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну, короче, понятно. На самом деле мы когда были в последний раз, мы все эти факторы назвали. И газ – населению хорошо. И зарплаты.. А сейчас надо это систематизировать.

Алексей Гончарук: Как: “Знаете, и вот это еще есть. И вот это… Смотрите, Владимир Александрович. Вот это произошло с вот этим. Вот это произошло с валютой. Ему нужно рассказать истории. У него в голове тогда появится внятная картинка.

Дмитрий Сологуб: Алексей, я думаю, что да. В принципе, легитимные вопросы по поводу бюджета и тех секторов стандартно…, которые предлагались. Сейчас нам нужно попытаться на них ответить. Давайте сядем посмотрим. Окей. Где в бюджете разрыв. То же самое, что мы говорили по поводу … и всех прочих. Структурные проблемы одной индустрии не решаются косвенно. Давайте думать, чем они решаются. Это второй вопрос. В то же время, картинку, которую надо показать, она есть негативная. И мы знаем, что с ней делать: “Есть негативная сторона, а есть позитивные стороны. Вы знаете, какой при курсе 23,6 будет …. 49,4. То есть меньше 50 %. Нас долго спрашивали, почему цены не падают и девальвация курса – вот инфляция уже здесь. Вот она. Оно.. Нам рассказывают, что она где-то там. Не там. На само деле мы даже переоценили. По нашему было даже чуть больше… До следующего года она действительно показывает все наши проблемные точки. И как мы эти проблемы с этим бюджетом можем решить. В то же время показать, что на самом деле для страны падение долга к ВВП и так далее – это большой инвестиционный потенциал на самом деле.

Екатерина Рожкова: Я вам хочу сказать один немаловажный факт, который в том числе повлиял и на продажу сейчас и на курс. Если мы там отложим в стороны валютных спекулянтов, то давайте внимательно посмотрим на экспортеров. Вы же понимаете прекрасно, что экспортеры… – и это больший фактор – они придерживали валюту. Они все ждали, что гривна будет падать. Это более сильный фактор, чем просто спекуляция населения. Они лежали.

Оксана Маркарова: У нас за прошлые две недели… зашло всего 250 миллонов. Все остальное – наши прекрасные экспортеры.

Екатерина Рожкова: Так я о чем тебе и говорю.

Оксана Маркарова: “Кернел”, НАК….

Екатерина Рожкова: Они сидели и ждали, что гривна будет падать, и что всю выручку… и на этом еще заработают.

Оксана Маркарова: Топ-10 продавцов валюты – экспортеры.

Дмитрий Сологуб: Страна, как и любая компания, которая находится на этапе роста, всегда инвестирует больше, чем (проедает?). Для страны эта разница и есть торговый баланс. Текущий счет. Да. И это нормально. Вопрос в том, чтобы посмотреть, что составляет ваш дефицит торгового баланса – у нас дефицит торгового баланса составляет достаточно сильную сторону импорта… Но у нас получается, что в масштабах экономики в процентах ВВП торговый дефицит падает. Дефицит текущего расчета падает. Поэтому говорить про то, что он расширяется, нельзя. А почему отрицательный? А потому, что страна растет. И так всегда происходит. Это уже для экономистов рассказать, но цифра 3 % ВВП для страны, которая догоняет, не является вообще никаким негативным фактором.

Екатерина Рожкова: Теперь мы говорим так: если это все сохраняется – мы будем, условно говоря, входить где-то 23-20 и где-то вот там мы будем находиться через год. Через два. Через три. Давайте теперь – что это дает экономике конкретно? Какие есть планы у Тимофея? Ну, вопрос №1. Потому что я понимаю, что будет происходить из того, что мы сейчас видим по запросам, мы плюс-минус понимаем, что будет происходить в банке. Самое время переходить от экспортов зерна на экспорт какой-то переработанной продукции, чтобы повышать ее стоимость добавленной. То есть это значит, что нужно строить какие-то перерабатывающие заводы. Я не знаю. Начинать вермишель продавать итальянскую. И т. д.

Алексей Гончарук: Смотрите, скажу с человеческого языка на рабочий. Ему надо сказать: Смотри, Вова, то что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе…

Дмитрий Сологуб: (продолжает).. Не будет дороже, чем в этом.

Оксана Маркарова: Не факт.