Із понеділка, 29 березня, ще один регіон України – Чернігівська область – перейде до "червоної" зони карантину.

Про це поінформували в пресслужбі Кабінету Міністрів України.

Відповідне рішення сьогодні ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відтак, на території Чернігівської області з 00 годин 00 хвилин 29 березня почне діяти червоний рівень епідемічної небезпеки з відповідними карантинними обмеженнями.

Як зазначив під час засідання заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, в області значно зростає захворюваність на коронавірус COVID-19.

“За останній місяць захворюваність зросла в 4 рази. За останній тиждень приріст на 35%. Також зростає і кількість госпіталізацій. В області на 51% збільшився рівень госпіталізації в порівняні з попереднім тижнем”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що на Чернігівщині протягом трьох днів перевищено дві з п’яти ознак, встановлених постановою Кабінету Міністрів щодо адаптивного карантину: рівень госпіталізацій та тижневу динаміку рівня госпіталізацій.

Тому і було вирішено запровадити в області “червоний” рівень.

Які ще області України перебувають у “червоній” зоні

Для того, щоб та чи інша область була офіційно переведена до “червоної” зони карантину, відповідне рішення має ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою МОЗ (Міністерства охорони здоров’я).

Наразі в “червоній” зоні офіційно перебувають 9 областей та столиця України:

• Івано-Франківська область – з 26 лютого;

• Чернівецька область – з 1 березня;

• Житомирська область – з 3 березня;

• Закарпатська область – з 8 березня;

• м. Київ – з 23 березня;

• Одеська область – з 23 березня;

• Київська область – з 24 березня;

• Сумська область – з 24 березня;

• Львівська область – з 25 березня;

• Миколаївська область – з 27 березня.

З понеділка до цього переліку доєднається і Чернігівська область.

Як відомо, “червона” зона вводиться на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

Які обмеження діють у “червоній” зоні

Згідно з нормами адаптивного карантину, у “червоній” зоні передбачено введення жорстких карантинних обмежень. Заборонено:

1. Діяльність барів, ресторанів, кафе тощо, крім здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах.

2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах (крім винятків, передбачених підпунктом 4).

3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності.

4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів; торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей; діяльності операторів поштового зв’язку; медичної практики, ветеринарної практик; діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування); діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку; перукарень та салонів краси за попереднім записом; виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

5. Приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів (крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб).

6. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім тренувань спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів).

7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

8. Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

9. Діяльність непродовольчих ринків.

10. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1—4 класів закладів загальної середньої освіти.

Що стосується перевезень пасажирів, то Кабінет Міністрів 22 березня надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту.