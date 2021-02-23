Об этом проинформировали в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.
По решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, с 23 февраля заведения общественного питания будут оставаться открытыми, однако будут работать только до 20 часов.
Учебные заведения Буковины в свою очередь переходят на дистанционную форму обучения. Не будут работать внешкольные кружки и игровые зоны в торговых центрах.
По словам главы ОГА Сергея Осадчука, решение связано с ростом количества больных коронавирусом детей.
“На прошлой неделе комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала органам местного самоуправления области перевести все учебные заведения на дистанционную форму обучения. Тогда такое решение поддержали не все общины. Теперь же на Буковине в 5 раз выросло количество больных коронавирусом детей. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19”, — сказал Осадчук.
Хотя суточный прирост новых выявленных больных коронавирусом в регионе не является самым высоким по стране — по 21 февраля зарегистрировали 259 случаев — больницы быстро заполняются. Сейчас коечный фонд заполнен на 63%, в стационарах находится рекордных 1113 человек.
“На этой неделе запланировано развернуть еще 500 коек, из них 120 уже добавили сегодня”, — отметил глава ОГА.
- Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области разворачивают первый в Украине мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.
- Кроме этого, на Прикарпатье установили 16 карантинных блок-постов и усилили карантин.
- Вся страна с 23 февраля вернулась к “адаптивному карантину”. О том, какие ограничения действуют — в материале.