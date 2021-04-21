Із четверга, 22 квітня, Чернівецька область вийде із "червоної" зони карантину, в якій перебувала від початку березня.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Комісія вирішила з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2021 року скасувати “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області.

Регіон завтра перейде до “жовтої” зони карантину. Відтак, на території області діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епіднебезпеки.

Варто зазначити, що Чернівецька область перебувала в “червоній” зоні з 1 березня.

Згідно із останніми даними МОЗ, у “жовтій” зоні також перебувають: Закарпатська область (перейшла із “червоної” зони 11 квітня); Івано-Франківська область (перейшла із “червоної” зони 10 квітня) та Херсонська область.

Із завтрашнього дня у “червоній” зоні карантину залишаться Київ та 11 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

Які обмеження діють у “жовтій” зоні карантину

Як відомо, із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Країну поділили на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

Відповідно до зони діють ті чи інші обмежувальні заходи.

Зокрема, у “жовтій” зоні забороняється:

1. Перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

2. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

3. Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

4. Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі.

Це не стосується: проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань); заходів, необхідних для забезпечення роботи органів держвлади та органів місцевого самоврядування; проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю; тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб; проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами (з наповненістю споруд, приміщень не більш як 50% місць та за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів).

5. Приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі. Розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб.

6. Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв масками чи респіраторами та здійснює контроль за використанням пасажирами засобів індивідуального захисту.

7. Проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо.

8. Робота після 24:00 та до 7:00 суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

9. Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як 4 особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років). Відвідувачі повинні заходити до закладу і пересуватися по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв).

10. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю).

11. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу.

12. Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

13. Заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення; басейнів ― більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп.

14. Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців (крім осіб, які надають правову допомогу).

15. Відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю і так далі.