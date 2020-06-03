Об этом сообщил шеф-редактор издания #Буквы Данил Романчук.

Причина — информация, которая содержится в публикации #Букв “Владелец “Хортицы” изменил Facebook-пост от 2018 года, чтобы “предсказать” пандемию”, где помимо истории с “пророчеством” указано, что Евгений Черняк проводит платные бизнес-форумы. Адвокат Черняка называет это ложью и требуют удалить информацию.

В свою очередь адвокат #Букв заявил, что опубликованная информация – о том, что Евгений Черняк проводит платные лекции и тренинги не является секретной, частной. Информация общедоступна, как для журналистов, так и для любого другого человека.

Адвокат #Букв отмечает, что если недовольство вызывает вопрос не участия, а именно организации Черняком платных мероприятий с его участием, то два факта остаются очевидными – все мероприятия имеют главного спикера Черняка, название созвучное с названием его канала, участие в этих мероприятиях является платным.

“В суде Черняку необходимо будет доказывать связь между распространенной информацией и вредом которую она причинила, объяснять, в чем именно этот вред заключается и каким образом информация повлияла на его репутацию. Ранее суд отказал его компании “Имидж холдинг” в удовлетворении иска о защите деловой репутации, поскольку не было доказано, что его деловая репутация была нарушена”, – объяснил адвокат издания.

В новости от 30 мая 2020 года #Буквы опубликовали проверенную информацию со ссылкой на сайт бизнес-форума BigMoney, где указано, что посещение мероприятия платное – стоимость билетов варьируется от 495 грн до 2200 грн.

Продает билеты на мероприятие компания “BIG MONEY”.

“Настоящий документ (далее – “Оферта”) является официальным публичным предложением компании “BIG MONEY” (далее – Организатор) заключить договор на реализацию билетов на мероприятие на указанных ниже условиях. Договор заключается между вами (покупателем билетов, предлагаемых на сайте https://bigmoneyconf.com) и нами – компанией “BIG MONEY”, – говорится на сайте бизнес-форума BigMoney.

Кроме того, в конце июня 2019 года в Киеве должно было состояться мероприятие “Бизнес-фестиваль “Фитнес для мозга” с участием Евгения Черняка и российской журналистки и кандидата в президенты России на выборах 2019 года Ксении Собчак.

На этом мероприятии была запланирована дискуссия между Евгением Черняком и Ксенией Собчак. Позже на афишах появилась фотография Виктории Тигипко, основательницы фонда TA Ventures, которая должна была присоединиться к Черняку и Собчак. Российская журналистка до мероприятия записала видеоприглашение на фестиваль. Но в итоге ивент отменили.

В официальном Instagram-аккаунте Евгения Черняка была опубликована афиша мероприятия, позже пост исчез.

Стоит отметить, что тогда на бизнес-форуме должны были выступать спикеры, обучающие гипнозу.

Портал MC Today написал, что организаторы продали 4000 билетов на 90 тыс. долларов.

Мероприятие было запланировано на 29-30 июня в киевском Дворце спорта. Самый дешевый билет стоил 1000 гривен.

А вот форум Big Money, который состоится в Киеве 26 июня 2020 года. На мероприятие уже продают билеты – стоимость от 1900 грн до 20 000 грн.

Евгений Черняк — бизнесмен, глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits, ведущий YouTube-канала о бизнесе “Big Money”.

В состав Global Spirits входят ряд предприятий по производству водки, настоек, коньяков и бренди, вин, шампанского, вермутов и слабоалкогольных напитков (бренды “Хортиця”, “Мороша”, “Медовуха”, “Первак”, “Oreanda”, “Blagoff”, “Микадо”, “Shustoff” и другие).

На своем YouTube-канале “Big Money” Черняк проводит интервью с различными людьми: не только с бизнесменами, но и с представителями шоу-бизнеса. Кроме того, там есть интервью с политическим деятелем Андреем Портновым – бывшим заместителем главы администрации президента времен Виктора Януковича.