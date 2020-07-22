Нет, это не очередная новость о луцком террористе, поведении власти и действиях силовиков.

#Буквы подготовили реакцию украинцев, которые наблюдали за вчерашними событиями в новостях.

Если коротко, то события в Луцке можно охарактеризовать именно так:

Большинство пользователей соцсетей подозревали, что захват маршрутки с людьми и дальнейшее их освобождение — фикция и постановка для спасения рейтингов президента и главы МВД Арсена Авакова:

К операциям “Бумеранг” и “Заложник” также появлялись вопросы:

Шутили и о “контроле, на который взяли дело Зеленский и Аваков:

Виноватым, как всегда, оказался Петр Порошенко:

Рассмешили украинцев и требования террориста. В соцсетях провели параллели с сериалом “Черное зеркало”, в котором преступник требовал у премьера Великобритании вступить в перверсии со свинкой:

Также много вопросов появилось по поводу требований к президенту. Пользователи начали искать альтернативные варианты:

Зеленский стал единственным, кто выполнил требования Максима Плохого:

Террорист отреагировал на жест президента и начал выпускать заложников, но отреагировали и российские пропагандисты:

Кульминация истории также очень удивила пользователей соцсетей. В работе силовиков и действиях террориста было слишком много несоответствий. Вот так выглядел героический пост вестника МВД:

Положительных комментариев под постом не было, совсем не было:

А вот разборов полетов и критики — предостаточно:

Акцент сделали на луцком террористе, который ждал задержания более минуты:



Не забыли и о громком задержание “нарушителя карантина” в киевском Гидропарке:

Сделали и короткий экскурс в историю, с которой можно проследить параллели:

Уже сегодня полиция усилила меры безопасности в 9 областях, в соцсетях подозревают, что это все часть плана-капкана:

По традиции, заключительная GIF-ка: