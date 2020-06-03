Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса COVID-19 в стране.

Об этом сообщает Radios Evropa e Lirë.

Решение о прекращении эпидемии было принято после того, как Черногория провела 28 дней без каких-либо новых случаев коронавируса.

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович поприветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом. Однако она предупредила, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.

“Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое количество невыявленных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан”, – сказала Брайович.

Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.