Об этом сообщает Radios Evropa e Lirë.
Решение о прекращении эпидемии было принято после того, как Черногория провела 28 дней без каких-либо новых случаев коронавируса.
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович поприветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом. Однако она предупредила, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.
“Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое количество невыявленных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан”, – сказала Брайович.
Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.
- Ранее сообщалось, что Черногория планирует открыть туристический сезон в июле.