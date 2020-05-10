Об этом сообщили в Национальной туристической организации страны.
По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели.
С начала июля Черногория готова принимать туристов, при соблюдении протоколов и мер, предписанных органами здравоохранения. Они как раз сейчас разрабатывают протокол гигиены и санитарной безопасности для отелей, заведений общепита, пляжей и частных пансионов. В виду имеется социальная дистанция, в том числе в части столиков в ресторанах, лежаков на пляжах, количества людей в закрытых помещениях и т.п.
При этом правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса. В первую очередь, Маркович рассчитает на туристов из соседних Сербии и Боснии.
По его словам, внимание также уделяется местным гостям, которых он приглашает провести отпуск в их стране в этом году и использовать возможность познакомиться с некоторыми из, возможно, менее исследованных сегментов разнообразного туристического предложения.
Отмечается, что уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.
- Страны Евросоюза уже начали постепенное смягчение мер карантина, в зависимости от ситуации в системе охраны здоровья, а также – в зависимости от количества случаев заражения и смертей из-за коронавируса.