Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщили в Национальной туристической организации страны.

По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели.

С начала июля Черногория готова принимать туристов, при соблюдении протоколов и мер, предписанных органами здравоохранения. Они как раз сейчас разрабатывают протокол гигиены и санитарной безопасности для отелей, заведений общепита, пляжей и частных пансионов. В виду имеется социальная дистанция, в том числе в части столиков в ресторанах, лежаков на пляжах, количества людей в закрытых помещениях и т.п.

При этом правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса. В первую очередь, Маркович рассчитает на туристов из соседних Сербии и Боснии.

По его словам, внимание также уделяется местным гостям, которых он приглашает провести отпуск в их стране в этом году и использовать возможность познакомиться с некоторыми из, возможно, менее исследованных сегментов разнообразного туристического предложения.

Отмечается, что уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.