Об этом свидетельствуют данные на сайте Института общественного здоровья Черногории.
Украина указана в списке стран на сайте учреждения как “страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19”.
Также информацию о том, что Украину включили в “зеленый” список подтвердили в посольстве Украины в Черногории.
“Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в “зеленый” список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем”, – говорится в сообщении.
Новые правила въезда в страну начинают действовать с 8 июля. Всего в списке стран “зеленой зоны” Черногории входят 50 стран.
Ранее въезд в Черногорию для граждан Украины было разрешено только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.
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