Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Уточняется, что карантинные ограничения в области ослабят с 1 июля. Решение было принято областной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

При этом на Буковине будут возобновлены после паузы из-за карантина внутриобластные перевозки, откроются спортивные залы и рестораны.

Отмечается, что пассажирские перевозки будут возобновлены при условии соблюдения масочного режима в транспорте. Также количество пассажиров в транспорте не должно превышать количество сидячих мест.

“Кроме того, будет разрешена работа спортзалов и ресторанов, при условии, что в помещении будут находиться не более 10 человек. С 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе”, – сказано в сообщении.