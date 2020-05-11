Черновицкая область, где выявили 2324 случая коронавирусной болезни, сохранит карантин в более жестком виде по сравнению с другими регионами.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации в Facebook.

Несмотря на то, что Правительство разрешило смягчить многие ограничительные меры, власти самого пострадавшего от коронавируса региона Украины отказались это делать.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, предоставление стоматологических услуг.

Разрешено возобновить работу только кафе и ресторанам (в режиме доставки или на вынос), адвокатским и нотариальным бюро, кабинетам психологов, музеям.

Карантин сохраняется в школах и детских садах.

Продлен запрет на движение пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах.

Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области также будет действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.