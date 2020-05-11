Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации в Facebook.
Несмотря на то, что Правительство разрешило смягчить многие ограничительные меры, власти самого пострадавшего от коронавируса региона Украины отказались это делать.
Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, предоставление стоматологических услуг.
Разрешено возобновить работу только кафе и ресторанам (в режиме доставки или на вынос), адвокатским и нотариальным бюро, кабинетам психологов, музеям.
Карантин сохраняется в школах и детских садах.
Продлен запрет на движение пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах.
Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области также будет действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.
Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.