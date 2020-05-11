Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации в Facebook.

Несмотря на то, что Правительство разрешило смягчить многие ограничительные меры, власти самого пострадавшего от коронавируса региона Украины отказались это делать.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, предоставление стоматологических услуг.

Разрешено возобновить работу только кафе и ресторанам (в режиме доставки или на вынос), адвокатским и нотариальным бюро, кабинетам психологов, музеям.

Карантин сохраняется в школах и детских садах.

Продлен запрет на движение пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах.

Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области также будет действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.

  • Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
  • Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.