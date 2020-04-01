Об этом глава ОГА сообщает на своей странице в Facebook.
“Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда”, – написал он.
При этом глава ОГА уточнил, что детали режима особого въезда и выезда в область будут сообщены позднее.
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