Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении особого режима въезда и выезда в области.

Об этом глава ОГА сообщает на своей странице в Facebook.

“Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда”, – написал он.

При этом глава ОГА уточнил, что детали режима особого въезда и выезда в область будут сообщены позднее.