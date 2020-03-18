Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук.
Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19 — погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. В облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным. Близкие женщины винят в ее смерти медиков, которые не госпитализировали ее после первого обращения.
По словам Сергея Осадчука, врачи, которые лечили женщину, уверены, что причиной ее стал не коронавирус, а у местная власть полностью доверяет их мнению.
“К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице … Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональную мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины”, — сказал он.
Про ситуацію з коронавірусом на Буковині
Gepostet von Сергій Осачук am Dienstag, 17. März 2020
Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.