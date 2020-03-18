Медики Черновицкой областной больницы, где умерла пациентка с COVID-19, уверены, что причиной ее смерти стал не коронавирус.

Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19 — погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. В облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным. Близкие женщины винят в ее смерти медиков, которые не госпитализировали ее после первого обращения.

По словам Сергея Осадчука, врачи, которые лечили женщину, уверены, что причиной ее стал не коронавирус, а у местная власть полностью доверяет их мнению.

“К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице … Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональную мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины”, — сказал он.

Про ситуацію з коронавірусом на Буковині Gepostet von Сергій Осачук am Dienstag, 17. März 2020

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.