Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой области Сергей Осадчук. По состоянию на вечер 2 апреля в Черновицкой области 171 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, количество заболевших продолжает расти. В связи с этим комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области приняла решение ограничить въезд и выезд с территории региона до конца карантина. Решение было утверждено Кабинетом Министров Украины. “Черновицкая область до 24 апреля будет находиться на особом режиме. Мы получили сегодня от правительства поручения принять все меры для того, чтобы область была закрыта на карантинный режим”, — сказал глава ОГА. После полуночи 3 апреля на территории области заработают пять специализированных пропускных пунктов. Они будут размещены в населенных пунктах Вижница, Орелец, Звенячин, Атаки и Новоднестровск. Особые правила въезда и выезда из области начнут действовать с 12 часов 3 апреля. На время действия ограничений (3 — 24 апреля) пересекать границу области смогут только:

грузовые автомобили, которые доставляют продукты питания, промышленные товары и др.;

транзитные транспортные средства;

хозяйственная техника и транспорт;

транспорт предприятий и учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области.

Не смогут въезжать/выезжать из области все виды транспорта, которые перевозят пассажиров. В том числе, легковые автомобили граждан.

В то же время глава ОГА сообщил, что в течение нескольких дней после введения ограничений, граждане, зарегистрированные в области/постоянно проживающие в ней смогут вернуться домой. Однако выехать из региона до конца карантина они не смогут.

“Жители Буковины, если они будут возвращаться из других регионов в ближайшие дни, будут беспрепятственно впускаться к себе домой. На въезд такой режим будет ограничен до 24 апреля”, — объяснил Осадчук.