Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой области Сергей Осадчук.
По состоянию на вечер 2 апреля в Черновицкой области 171 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, количество заболевших продолжает расти.
В связи с этим комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области приняла решение ограничить въезд и выезд с территории региона до конца карантина. Решение было утверждено Кабинетом Министров Украины.
“Черновицкая область до 24 апреля будет находиться на особом режиме. Мы получили сегодня от правительства поручения принять все меры для того, чтобы область была закрыта на карантинный режим”, — сказал глава ОГА.
После полуночи 3 апреля на территории области заработают пять специализированных пропускных пунктов. Они будут размещены в населенных пунктах Вижница, Орелец, Звенячин, Атаки и Новоднестровск. Особые правила въезда и выезда из области начнут действовать с 12 часов 3 апреля.
На время действия ограничений (3 — 24 апреля) пересекать границу области смогут только:
- грузовые автомобили, которые доставляют продукты питания, промышленные товары и др.;
- транзитные транспортные средства;
- хозяйственная техника и транспорт;
- транспорт предприятий и учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области.
Не смогут въезжать/выезжать из области все виды транспорта, которые перевозят пассажиров. В том числе, легковые автомобили граждан.
В то же время глава ОГА сообщил, что в течение нескольких дней после введения ограничений, граждане, зарегистрированные в области/постоянно проживающие в ней смогут вернуться домой. Однако выехать из региона до конца карантина они не смогут.
“Жители Буковины, если они будут возвращаться из других регионов в ближайшие дни, будут беспрепятственно впускаться к себе домой. На въезд такой режим будет ограничен до 24 апреля”, — объяснил Осадчук.
Сергій Осачук про введення особливого режиму в’їзду та виїзду в області та останні результати тестів на COVID-19 [02.04.2020]
У Чернівецькій області сьогодні, 2 квітня, офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед інфікованих – троє дітей та дев’ятеро людей – старше 55 років. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 171 особу.Географія поширення нових випадків:Чернівці – 5Глибока – 4Банчени Герцаївського району – 3Великий Кучурів Сторожинецького району – 2Кіцмань – 2Малинівка Новоселицького району – 2Заставна – 1Грозинці Хотинського району – 1Станівці Глибоцького району – 1 Остриця Герцаївського району – 1 Путила – 1Киселиці Путильського району – 1 Байраки Герцаївського району – 1 Хотин – 1 Волока Глибоцького району – 1Горішні Шерівці Заставнівського району – 1 Таким чином, сьогодні у місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 та 134 недужих – у районах області. Також сьогодні уперше два випадки коронавірусу виявили у Путильському районі.———Від 00:00 03.04.20 у Чернівецькій області починає діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів. На в’їзді та виїзді території Чернівецької області буде встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:📍с. Звенячин, Заставнівського р-н📍с. Атаки, Хотинського р-н📍с. Оршівці, Кіцманського р-н📍м. Вижниця 📍м. НоводністровськПости почнуть діяти із 12:00 3 квітня. Із цього моменту будь-який пасажирський транспорт перестануть пропускати. Дозволено буде в’їзд та виїзд наступних громадян і транспортних засобів:- вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);- транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);- транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;- транспортних засобів сільськогосподарського призначення;- транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.Карантинно-епідеміологічні пости, які діють сьогодні в окремих населених пунктах області (у селах Колінківці Хотинського району, Лужани Кіцманського району, Чагор Глибоцького району, Великий Кучурів Сторожинецького району) буде знято.
Gepostet von Сергій Осачук am Donnerstag, 2. April 2020
- По состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 22 пациента погибли.
- По данным ЦОЗ 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.
- Смертность в Украине вследствие заражения коронавирусом COVID-19 сейчас в два раза меньше, чем в мире.