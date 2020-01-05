Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“Во время поездки в Оман Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Стороны обговорили укрепление отношений между странами, в частности, сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества”, – сказано в сообщении.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Султаната Оман в сферах тяжелой промышленности, энергетики, строительства, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, инноваций и медицины.
Ранее иранское информационное агентство Mehrnews сообщало о том, что премьер-министр Омана в телефонном разговоре выразил премьер-министру Ирана соболезнования по поводу ликвидации американцами иранского генерала Касема Сулейман.
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- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
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