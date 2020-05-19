На границах Чехии и Словакии смягчили контрольно-пропускные меры в связи с пандемией. Следующие ослабления запланированы на 21 и 26 мая.

Об этом сообщает DW.

С 21 мая жители Словакии смогут совершать краткосрочные поездки до 24 часов в Словению, Чехию, Германию, Австрию, Венгрию, Польшу, Хорватию и Швейцарию.

Проверки на границах Чехии с 26 мая будет осуществляться выборочно. При этом, въезд в страну разрешат только тем, кто предоставит результат об отрицательном тесте на коронавирус.

8 июня результат теста можно будет не предъявлять гражданам, которые едут из Австрии, Словакии и Хорватии.

После возвращения путешественники не должны будут проходить двухнедельный карантин или делать справки об отсутствии инфекции.