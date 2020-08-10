Под посольством Беларуси на улице Коцюбинского в Киеве прошла акция солидарности "Жыве Беларусь!". Между участниками акции и правоохранителями произошла стычка.

Об этом сообщают #Буквы.

Вечером в понедельник, 10 августа, под посольством Беларуси в украинской столице прошла акция “Жыве Беларусь!”. Участники акции развернули баннер с надписью “За нашу и вашу свободу. Luca, game over” и анархистской символикой.

Другие держали плакаты в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и против действующего президента Александра Лукашенко.

В акции приняли участие несколько десятков человек.

В определенный момент между участниками акции и полицейскими произошла стычка. Как сообщают очевидцы, полицейские задержали активиста, который держал в руках куриные яйца и собирался бросаться ими. За него заступились другие участники акции.

В результате полицейские задержали и завели в огороженный двор несколько человек. Туда направилась полицейская машина, активисты выстроились в шеренгу и преграждали ей путь. Тогда правоохранители предприняли попытку сместить активистов с дороги, еще несколько человек были задержаны. Известно, что среди задержанных — бывший политзаключенный Александр Кольченко.

После столкновения на место была вызвана “скорая”. Медики направлялись во двор, где держали задержанных. Есть ли среди них пострадавшие, пока неизвестно. Задержанных увезли.