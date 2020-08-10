Об этом сообщают #Буквы.
Вечером в понедельник, 10 августа, под посольством Беларуси в украинской столице прошла акция “Жыве Беларусь!”. Участники акции развернули баннер с надписью “За нашу и вашу свободу. Luca, game over” и анархистской символикой.
Другие держали плакаты в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и против действующего президента Александра Лукашенко.
В акции приняли участие несколько десятков человек.
В определенный момент между участниками акции и полицейскими произошла стычка. Как сообщают очевидцы, полицейские задержали активиста, который держал в руках куриные яйца и собирался бросаться ими. За него заступились другие участники акции.
В результате полицейские задержали и завели в огороженный двор несколько человек. Туда направилась полицейская машина, активисты выстроились в шеренгу и преграждали ей путь. Тогда правоохранители предприняли попытку сместить активистов с дороги, еще несколько человек были задержаны. Известно, что среди задержанных — бывший политзаключенный Александр Кольченко.
После столкновения на место была вызвана “скорая”. Медики направлялись во двор, где держали задержанных. Есть ли среди них пострадавшие, пока неизвестно. Задержанных увезли.
- Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- Акция в поддержку демократических выборов в Беларуси прошла и в Киеве.
- Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- 10 и 11 августа демонстранты в Беларуси собираются на новые акции протеста.