В Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Московского патриархата не получала разрешения сохранить название.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск УПЦ МП об отмене приказа министерства, по которому церковь должна внести изменения в свое официальное название.

Уточняется, что министерством было обжаловано постановление суда в кассационном и апелляционном порядке.

В министерстве заявляют, что согласно постановлению Верховного Суда Украины от 11 декабря 2019 года жалоба оставлена без удовлетворения.

“Следует отметить, что на 17.12.2019 Окружной административный суд г. Киева не переходил к решению дела по существу. Таким образом, Верховный Суд не выносил постановления, “которое бы позволило Украинской православной церкви Московского патриархата не менять свое название”, – сказано в заявлении.