Об этом Кулеба заявил на заседании Кабмина в ответ на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко.

Уточняется, что Гончаренко спросил у главы правительства о том, по какой причине гуманитарная помощь Албании была выделена в связи с землетрясением, которое произошло в балканской стране в ноябре 2019 года.

Депутат также поинтересовался, насколько уместно предоставлять материальную помощь другому государству во время пандемии коронавируса.

“Решение принято для завершения процедуры выделения гуманитарной помощи, просто так совпало, что пожар был в ноябре, потом был указ, но нельзя начав дело в международных отношениях, не довести его до конца”, – ответил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При этом глава МИД отметил, что помощь будет непосредственно выделена после того, когда в правительстве будут убеждены, что потребности самой Украины удовлетворены.

“Так то оно так, но делать это за счет украинцев, которые массово оказались в затруднительном положении в связи с карантином и пандемией, – это слишком дорогая цена такого щедрого шага со стороны правительства”, – написал после этого Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Гуманитарка для Албании в период коронавируса – это совпадение. Так считают в Кабмине.На заседании сегодня спросил у… Gepostet von Олексій Гончаренко am Mittwoch, 15. April 2020