Документ Черновол опубликовала на своей странице в Facebook.

“Есть один позитив в репрессиях. В моем деле есть выводы судебно-психиатрической экспертизы, что я психически здорова. Да я знаю, что такое эмоции. Однако для политика это комплимент. Выживать в традиционном ареале социопатов, которым является политика, особям с совестью и чувствами почти подвиг. И хотя эта экспертиза также позволяет меня закрыть в тюрьму, она наконец положит конец всем этим грязным инсинуации о моем психическом здоровье”, – написала она.

Черновол сообщила, что на психиатрическую экспертизу следствие ее отправило еще месяц назад в рамках другого уголовного дела, где пострадавший – провокатор Шария.

“Я думала, что это было из разряда моральной пытки. Ведь не было оснований отправлять меня на экспертизу: я военнообязанная, офицер – артиллерист, в резерве 54 бригады, сдавала килограммы тестов в Университете обороны и проходила психиатра в военкомате. А оказалось эта экспертиза следствию была нужна для обвинений меня за участие в Революции Достоинства, там серьезные статьи. И здесь следствие можно понять. Однако, хочу сказать следователям, что это было подло и унизительно делать такую ​​экспертизу мне в контексте дела потерпевшего провокатора из “Партии Шария”, – объяснила она.

Бывший нардеп также опубликовала справки из городской психиатрической больницы Киева, датированную 3 мая и 14 мая 2019 года, о том, что она психически здорова и на учете не пребывала.

Она напомнила о провокациях со стороны “провокатора Шария”. Экс-нардеп уверяет, что вырвала у него телефон и сразу вернула.

“Напомню, меня обвиняют в том, что я препятствовала журналистской деятельности, провокатора из “Партии Шария”, того что известный, как “облитый уриной”. “Препятствие” мое заключалось в том, что я выхватила его телефон, которым он вел видеосъемку, а через мгновение вернула. Кто такие провокаторы Шария, и как они цепляются к политикам “Европейской солидарности” давно известно … Извините, но противодействие журналистской деятельности не имеет ничего общего с защитой чести и достоинства, когда телефоны этих “шарийцев” приходится ловить буквально под юбкой. Поэтому поймите, как было унизительно в этом деле мне идти на психиатрическую экспертизу. Однако я пошла, мой отказ вызвал бы новую волну лживых обвинений”, – объяснила Черновол.

Экс-нардеп также обвинила Анатолия Шария в фальсификации справок о ее лечении в психбольнице.

“Особенно это было унизительно, так как именно Шарий в 20012 году был источником распространения против меня сфальсифицированных справок, будто я лечилась в психушке. Причем похоже, что он это делал на заказ Портнова, ведь тот сразу их подхватывал и комментировал”, – подчеркнула Черновол.