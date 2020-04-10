Об этом она сама сообщает на своей странице в Facebook.
“Бабиков (замглавы ГБР – Ред.) для своего клиента Януковича выложился по полной”, – пишет она.
По словам Черновол, ей инкриминируют сразу 8 статей:
1) умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами (пожизненно);
2) препятствование деятельности “Партии Регионов” (3 года);
3) организация массовых беспорядков, которые привели к гибели людей (15 лет);
4) лишение свободы или похищение человека (5 лет);
5) умышленное телесное повреждение средней тяжести (5 лет);
6) умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами (10 лет);
7) умышленное легкое телесное повреждение;
8) побои и пытки с отягчающими обстоятельствами (5 лет).
При этом Татьяна Черновол заявила, что пройдет эти испытания и еще “будет генпрокурором”.
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Чорновол пришли с обыскомсотрудники Государственного бюро расследований.
- Позже ГБР сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.