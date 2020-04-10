Об этом она сама сообщает на своей странице в Facebook.

“Бабиков (замглавы ГБР – Ред.) для своего клиента Януковича выложился по полной”, – пишет она.

По словам Черновол, ей инкриминируют сразу 8 статей:

1) умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами (пожизненно);

2) препятствование деятельности “Партии Регионов” (3 года);

3) организация массовых беспорядков, которые привели к гибели людей (15 лет);

4) лишение свободы или похищение человека (5 лет);

5) умышленное телесное повреждение средней тяжести (5 лет);

6) умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами (10 лет);

7) умышленное легкое телесное повреждение;

8) побои и пытки с отягчающими обстоятельствами (5 лет).

При этом Татьяна Черновол заявила, что пройдет эти испытания и еще “будет генпрокурором”.