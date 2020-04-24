Экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов, сменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, 16 апреля Печерский суд Киева избрал экс-нардепу Татьяне Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В пятницу, 24 апреля, Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Черновол и принял решение смягчить меру пресечения для экс-нардепа.

Так, судья постановил сменить круглосуточный домашний арест на ночной арест.

“Применить к Черновол Татьяне Николаевне меру пресечения в виде домашнего ареста на определенное время суток, запретив ей покидать место жительства […] в период времени с 22 часов до 6 часов следующих суток сроком до 8 июня 2020 года“, — сказал судья.

Также суд наложил на Черновол ряд процессуальных обязательств, а именно: пребывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью, не отлучаться из населенного пункта, где проживает, без разрешения прокурора, следователя, судьи, сообщать о смене места работы/проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве. Помимо этого, экс-нардепу необходимо сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд/выезд.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.