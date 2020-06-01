Экс-депутата Татьяну Черновол снова вызывают в суд по делу Майдана для выбора меры пресечения.

Об этом сама Черновол сообщила на своей странице в Facebook.

“Мера пресечения по майдановскому делу штурма офиса “Партии регионов”. 16:00. Печерский суд”, – написала она.

При этом Черновол уточнила, что о проведении судебного заседания она была уведомлена всего за три часа до его начала.

Ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов, заменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.