Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Хорошая новость – сейчас имеем маленькую тактическую победу – я с такой статьей, где “вышка”, не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина”, – написала она.
Также она поблагодарила всех за поддержку.
“Это была поддержка не меня лично, а всех без исключения майдановцев и шире – всех, у кого есть чувство национального достоинства”, – подчеркнула Чорновол.
Накануне Печерский районный суд Киева выбирал меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол по обвинению в умышленном убийстве.
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
- Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.
- Татьяна Черновол рассказала, какие статьи инкриминирует ей Государственное бюро расследований.
- 51 нардеп подписал заявление в поддержку Черновол с требованием уволить Бабикова.
- 14 апреля экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.
- ГБР просит домашний арест для Черновол.