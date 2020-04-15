Экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Хорошая новость – сейчас имеем маленькую тактическую победу – я с такой статьей, где “вышка”, не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина”, – написала она.

Также она поблагодарила всех за поддержку.

“Это была поддержка не меня лично, а всех без исключения майдановцев и шире – всех, у кого есть чувство национального достоинства”, – подчеркнула Чорновол.

Накануне Печерский районный суд Киева выбирал меру пресечения народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол по обвинению в умышленном убийстве.