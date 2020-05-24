Бывший народный депутат Украины от "Народного фронта" Татьяна Черновол заявила, что в ее отношении открыли еще одно уголовное производство.

Об этом она сообщила в эфире hromadske.

“Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года”, – сказала Черновол.

По словам экс-нардепа, ей инкриминируют то, что “этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный”.

Черновол уточнила, что расследование проводит Государственное бюро расследований (ГБР).

Ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов, заменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.