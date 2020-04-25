Бывший народный депутат Татьяна Черновол сообщила, что она не может покидать населенный пункт, в котором она проживает, в любое время суток.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Нас так чудненько обманули с “ночным арестом”. В постановлении суда отмечается, что я не могу покидать пределов села Гора ни днем, ни ночью. Так что тот самый домашний арест, вид сбоку. Только не подумайте, что я жалуюсь … Грех жаловаться, когда вся страна под домашним арестом. И спасибо за поддержку всем- всем. Благодаря только вашей активности в соцсетях, вашим сообщений, ругательствам и комментариям я сейчас не в тюрьме. А сейчас так хорошо – весна. Я как никогда ее ценю и радуюсь … Хотя так же я обожала весну в 2014. Так всегда, особенно ценишь то, что можешь потерять …”, – написала Черновол.

Она также обнародовала постановление суда об изменении ей меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов, заменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.