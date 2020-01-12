Записи бортовых самописцев ("черные ящики") сбитого в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ будут расшифровывать на территории Украины.

Об этом сообщили во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Ведомство подтвердило свое участие в работах по расшифровке “черных ящиков” – регистратора полетов (FDR) и диктофона из кабины пилотов (CVR).

“Мы подтверждаем, что будем участвовать в технической работе по расшифровке “черных ящиков”, которая пройдет в Украине”, — говорится в сообщении.

В Бюро уточнили, что информирование о сроках и ходе расследования является обязанностью иранских властей.

Ранее появилась информация, что Франция примет участие в расшифровке записей “черных ящиков” самолета МАУ. При этом указывалось, что самописцы доставят именно в эту страну.

Иранские следователи сообщали, что Иран просил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить “черные ящики” в “беспристрастную лабораторию”, и все пять стран договорились, что они будут доставлены во Францию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о достижении договоренности с Ираном о начале совместной работы по расшифровке двух “черных ящиков” лайнера.

СПРАВКА. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) — исполнительный орган Франции, французское правительственное агентство, ответственное за расследование авиационных происшествий и вырабатывающее требования и рекомендации по безопасности полетов гражданской авиации на основе выполненных исследований.