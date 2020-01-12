Об этом сообщили во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
Ведомство подтвердило свое участие в работах по расшифровке “черных ящиков” – регистратора полетов (FDR) и диктофона из кабины пилотов (CVR).
“Мы подтверждаем, что будем участвовать в технической работе по расшифровке “черных ящиков”, которая пройдет в Украине”, — говорится в сообщении.
В Бюро уточнили, что информирование о сроках и ходе расследования является обязанностью иранских властей.
Ранее появилась информация, что Франция примет участие в расшифровке записей “черных ящиков” самолета МАУ. При этом указывалось, что самописцы доставят именно в эту страну.
Иранские следователи сообщали, что Иран просил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить “черные ящики” в “беспристрастную лабораторию”, и все пять стран договорились, что они будут доставлены во Францию.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о достижении договоренности с Ираном о начале совместной работы по расшифровке двух “черных ящиков” лайнера.
СПРАВКА. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) — исполнительный орган Франции, французское правительственное агентство, ответственное за расследование авиационных происшествий и вырабатывающее требования и рекомендации по безопасности полетов гражданской авиации на основе выполненных исследований.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Сегодня Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.