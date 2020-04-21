Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде, объяснил, как цена не нефть может быть отрицательной.

Об этом он написал в Facebook.

Рашкован напомнил, что согласно экономической теории, проблема постоянных затрат в период кризиса – когда переменные затраты снижаются со снижением производства, но постоянные затраты остаются.

“Динамика цен в понедельник показала, что для некоторых нефтедобывающих компаний дешевле продать нефть по любой цене сейчас, чем останавливать добычу и консервировать скважины; даже по отрицательной цене”, – отмечает эксперт.

По его словам, отрицательная цена на фьючерс означала следующее: продавец фьючерсного контракта доплатит более 30 долларов покупателю контракта за то, что тот купит у него сырую нефть и потом ее закачает в какие-то свои законтрактованные хранилища.

Такие ситуации с негативной ценой фьючерсных контрактов иногда бывают, отмечает Рашкован.

“В таких случаях продавцы просто рассчитывают свои альтернативные издержки владения контрактом, и в случае, если эти издержки выше, чем потери от негативной цены, могут продавать активы ниже нуля, то есть доплачивая покупателям. Стоит сказать, что для тех, кто имел, куда сгружать нефть, это была очень прибыльная сделка”, – подытожил Владислав Рашкован.