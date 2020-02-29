Об этом сообщил сам нардеп в соцсети Facebook.
“Приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением и конфликте интересов. Дело возбуждено по моему заявлению”, – написал Дубинский.
В это время под ГБР собрались сторонники пятого президента с целью проведения акции “Sтоп Свавіллю”. Их нардеп в своем посте назвал “толпой порохоботов”.
Когда Дубинский решил покинуть здание ГБР, присутствующие начали скандировать “Ганьба” и “Дубинский — черт”.
В Сети появилось немало видеороликов о том, как Дубинский пытался дойти от здания ГБР до своей машины. Ему в этом помогали больше десятка правоохранителей различных структур.
- Ранее журналисты Bihus.info узнали, что народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами и 17 автомобилями. За последние пять лет Дубинский купил 10 автомобилей, семь из которых – “Мерседесы”. Депутат объяснял свое состояние “талантом” телеведущего, стоимость имущества его семьи – около 2,5 миллиона долларов.
- “Слуга народа” Александр Дубинский обвинил журналиста Дениса Бигуса в “заказухе” в ответ на расследование о его 24 квартирах, 70 сотках земли, 2 домах и 17 автомобилях.
- Известно, что редактору CNN с его зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня состояния семьи Дубинского.