Об этом сообщил сам нардеп в соцсети Facebook.

“Приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением и конфликте интересов. Дело возбуждено по моему заявлению”, – написал Дубинский.

В это время под ГБР собрались сторонники пятого президента с целью проведения акции “Sтоп Свавіллю”. Их нардеп в своем посте назвал “толпой порохоботов”.

Когда Дубинский решил покинуть здание ГБР, присутствующие начали скандировать “Ганьба” и “Дубинский — черт”.


В Сети появилось немало видеороликов о том, как Дубинский пытался дойти от здания ГБР до своей машины. Ему в этом помогали больше десятка правоохранителей различных структур.