Больше десятка представителей различных правоохранительных органов защищали народного избранника Александра Дубинского от людей, которые скандировали ему "Ганьба!" и "Черт" под стенами Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщил сам нардеп в соцсети Facebook.

“Приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением и конфликте интересов. Дело возбуждено по моему заявлению”, – написал Дубинский.

В это время под ГБР собрались сторонники пятого президента с целью проведения акции “Sтоп Свавіллю”. Их нардеп в своем посте назвал “толпой порохоботов”.

Когда Дубинский решил покинуть здание ГБР, присутствующие начали скандировать “Ганьба” и “Дубинский — черт”.

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В Сети появилось немало видеороликов о том, как Дубинский пытался дойти от здания ГБР до своей машины. Ему в этом помогали больше десятка правоохранителей различных структур.

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