"Укрзализныця" с понедельника, 3 августа, временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, которые включены в "красную" зону карантина.

Об этом проинформировали в пресс-службе “УЗ”.

“Укрзализныця”, во исполнение норм постановления Кабинета Министров Украины и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса”, – отмечается в сообщении.

Ограничение будет действовать для следующих поездов: • №41/42 сообщением Днепр-Трускавец; • №98/97 Ковель-Киев; • №88/87 Ковель-Новоалексеевка; • №12/11 Одесса-Львов; • №81/82 Киев-Ужгород; • № 49/50 Киев-Трускавец; • №136/135 Черновцы-Одесса; • №108/107 Одесса-Ужгород; • №110/109 Львов-Херсон; • №86/85 Львов-Новоалексеевка; • №715/716 Киев-Львов.

Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездки в/из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов.

В пресс-службе “УЗ” напомнили, что решения об открытии или ограничении пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций.

Также в “УЗ” уточнили, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

“Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации МОЗ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции”, – подчеркивается в сообщении.

Как известно, сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

К “красной” зоне, где запрещается даже работа общественного транспорта, отнесли: Луцк, Тернополь, Кицманский район (Черновицкая область).

Переход будет проводиться с понедельника, 3 августа.

В “красной” зоне, в частности, запрещаются: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); посещение заведений образования; деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров и прочее.