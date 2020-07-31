Об этом проинформировали в пресс-службе “УЗ”.
“Укрзализныця”, во исполнение норм постановления Кабинета Министров Украины и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса”, – отмечается в сообщении.
Ограничение будет действовать для следующих поездов:
• №41/42 сообщением Днепр-Трускавец;
• №98/97 Ковель-Киев;
• №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
• №12/11 Одесса-Львов;
• №81/82 Киев-Ужгород;
• № 49/50 Киев-Трускавец;
• №136/135 Черновцы-Одесса;
• №108/107 Одесса-Ужгород;
• №110/109 Львов-Херсон;
• №86/85 Львов-Новоалексеевка;
• №715/716 Киев-Львов.
Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе.
Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездки в/из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов.
В пресс-службе “УЗ” напомнили, что решения об открытии или ограничении пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций.
Также в “УЗ” уточнили, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
“Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации МОЗ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции”, – подчеркивается в сообщении.
Как известно, сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
К “красной” зоне, где запрещается даже работа общественного транспорта, отнесли: Луцк, Тернополь, Кицманский район (Черновицкая область).
Переход будет проводиться с понедельника, 3 августа.
В “красной” зоне, в частности, запрещаются: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); посещение заведений образования; деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров и прочее.
- Ранее на сайте Кабинета Министров Украины было публиковано постановление о продлении адаптивного карантина, введенного в нашей стране в связи со вспышкой коронавируса, до 31 августа. Так, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах Украины, будут установлены “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины меняет критерии для определения стран, которые входят в “красную зону”. С 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям.