Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
Кроме того, не будут вводиться ограничения на высадку и посадку пассажиров в Киевской, Сумской и Одесской областях.
“Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях”, – отмечается в сообщении.
Следовательно, перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.
Продажа билетов по указанным четырем направлениям, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит МОЗ исключить регионы из перечня “красных” зон карантина.
Сейчас “Укрзализныця” вместе с местными органами власти готовит представление на назначение специальных рейсов в указанных регионов.
Как известно, 22 марта Кабинет Министров одобрил изменения в порядок применения транспортных ограничений для “красных” зон. Теперь ограничения будут вводиться отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону (а не автоматически по факту попадания региона в перечень “красных” зон).
- Со вторника, 23 марта, в Киеве начала официально действовать “красная” зона карантина. #Буквы рассказывали, какие ограничения будут действовать.
- Столица не будет останавливать движение общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм. Метрополитен также не будут останавливать.