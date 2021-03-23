В Киеве, который с сегодняшнего дня официально вошел в "красную" зону карантина из-за сложной ситуации с коронавирусом COVID-19, не будут ограничивать высадку и посадку на поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

Кроме того, не будут вводиться ограничения на высадку и посадку пассажиров в Киевской, Сумской и Одесской областях.

“Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях”, – отмечается в сообщении.

Следовательно, перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.

Продажа билетов по указанным четырем направлениям, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит МОЗ исключить регионы из перечня “красных” зон карантина.

Сейчас “Укрзализныця” вместе с местными органами власти готовит представление на назначение специальных рейсов в указанных регионов.

Как известно, 22 марта Кабинет Министров одобрил изменения в порядок применения транспортных ограничений для “красных” зон. Теперь ограничения будут вводиться отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону (а не автоматически по факту попадания региона в перечень “красных” зон).