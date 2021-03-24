Держава планує виплатити допомогу фізичним особам-підприємцям та працівникам підприємств, які постраждали від карантинних обмежень у "червоних" зонах.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, розмір допомоги складе 8 тисяч гривень, як це було під час зимового локдауну.

“Ми розуміємо, що посилені карантинні обмеження суттєво обмежують діяльність деяких сфер та підприємств. Тому буде запроваджено грошові виплати та підтримку за аналогією до тієї, яку люди отримували взимку”, — зазначив Шмигаль.

Він запевнив, що вже розроблено комплекс заходів із підтримки людей та бізнесу, “які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування”. Уряд очікує, що додаткові виплати також здійснить місцева влада.

“Держава готова виплатити відповідним ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запровадження карантинних обмежень у “червоних” зонах, по 8000 гривень. Але крім цього ми будемо очікувати від органів місцевого самоврядування для цих людей додаткової підтримки до тих коштів, які виплачуватиме держава”, – наголосив Шмигаль.

(На відео – з 9:50)

Раніше голова Уряду обіцяв, що підприємцям у “червоних зонах” відшкодують втрати.

А президент України Володимир Зеленський запропонував місцевій влади надати фінансову допомогу людям та бізнесу, що постраждають від введення локдауну, та пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму.

Як відомо, у грудні 2020 року Верховна Рада України ухвалила три законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Вони, зокрема, передбачали одноразову матеріальну допомогу застрахованим особам у розмірі 8000 гривень (це була виплата держави в зв’язку з втратою частини заробітної плати найманими працівниками і в зв’язку з втратою частини доходу фізичними особами-підприємцями).

Крім того, передбачалася одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання для збереження робочих місць. Сума виплати складада до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Також бізнесу списали деякі податкові борги.