У п'ятницю, 16 квітня, група активістів "Капутін" влаштувала акцію під посольством РФ у Празі, аби висловити свою незгоду з агресією Росії проти України, яка триває.

Відеозвіт з акції та заяву активістів опубліковано на сторінці ініціативи в Facebook.

Кілька десятків протестувальників прийшли на площу Бориса Немцова в Празі, де розташовано диппредставництво. Вони “прикрасили” паркан посольства вифарбованими у золотий колір йоржиками та повісили плакат із написом “Вбивця, злодій, диктатор”.

Крім цього, активісти принесли під стіни посольства статую у вигляді російського президента Володимира Путіна, який сидить на унітазі золотого кольору. На п’єдесталі — напис англійською “Голий вбивця”.

Також протестувальники принесли плакати із написами: “Путін, руки геть від України”, “Волю Навальному” тощо.

Поліціянти стежили за перебігом акції та невдовзі припинили її проведення.

У пресрелізи щодо акції “Капутін” заявили, що у такий спосіб намагалися привернути увагу до жахливих злочинів Путіна, його режиму та підтримуваних ним диктаторів в інших країнах.

Активісти наголошують, що поки у самій Росії режим бореться з критиками та опонентами, РФ нарощує війська на кордоні з незалежною Україною і свій вплив в Чехії.

Активісти закликали російський диктаторський режим:

вивести війська з кордону з Україною, а окупаційні війська з самої України;

звільнити опозиціонера Олексія Навального та надати йому негайний доступ до лікарів;

звільнити усіх інших політичних в’язнів

Звертаючись до уряду Чехії, активісти закликали утриматися від співпраці з “Росатомом”, не допустити експорт російської вакцини проти коронавірусу “Спутник V”, а також зберігати прозахідну орієнтацію, засуджувати порушення прав людини в Росії та російську окупацію

України та військову агресія проти неї.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.

Через стягування озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію.

15 квітня президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, закликавши Росію забрати свої війська від східного українського кордону.

Загострення на Донбасі