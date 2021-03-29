Петр Келлнер, самый богатый человек в Чехии погиб при крушении вертолета Airbus AS350 B3 неподалеку от города Бьютт в штате Аляска (США). Ему было 56 лет.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Кроме Келлнера на борту были еще пять человек, отдыхали на горнолыжном курорте и отправлялись на хели-ски. Вертолет разбился возле ледника Кник на Аляске.

Погибли еще пятеро человек: гражданин Чехии Бенжамен Лароше, а также два американских гида и пилот. Один человек госпитализирован. Его состояние тяжелое, но стабильное.

В полиции штата Аляска сообщили изданию, что Национальный совет по безопасности проведет расследование, чтобы определить причину аварии. Спасатели также сообщили, что их уведомили в 22:00 в субботу, что вертолет не вернулся с экскурсии и что возле ледника Кник были замечены обломки крушения.

По данным ложи, мистер Келлнер был частым гостем и другом курорта. Его инвестиционная компания PPF Group также подтвердила смерть в заявлении, опубликованном в понедельник, в котором говорится, что авария расследуется.

Келлнер заработал первый капитал в 1990-х годах после создания инвестиционного фонда, который он использовал для приобретения контрольного пакета акций крупнейшей страховой компании страны.

В октябре прошлого года он приобрел крупную европейскую сеть вещания за $1,1 миллиарда, вызвав беспокойство в Чехии относительно того, что эта сеть может потерять независимость. Но в опубликованном тогда заявлении Келлнер отметил, что покупка была обусловлена “чувством ответственности” и пообещал, что сеть сохранит свою объективность.

По сообщениям чешских СМИ, PPF Group также пожертвовала миллионы респираторов и масок, тысячи наборов для тестирования на коронавирус, чтобы помочь Чехии в борьбе с пандемией.

Келлнер был женат, имел четверых детей.