Эту информацию #Буквам подтвердили источники в партии “Слуга народа”.
В частности, руководитель КБ “Луч” Олег Коростылев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса.
Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса.
Экономист Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики.
Кроме того, бывший министр топлива и энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.
“Жуковский отказался еще позавчера. И Плачкова никакого там давно нет”, – рассказал один из депутатов.
- Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит первым вопрос о Кабинете Министров. Внеочередное заседание стартует сегодня в 16:00. Оно было созвано по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
- Накануне на закрытом заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде было принято решение о кадровых перестановках в Правительстве. Свои кандидатуры озвучил Владимир Зеленский, который пришел на заседание фракции. Ожидается, что место Гончарука займет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
- На закрытом заседании фракции “Слуги народа” 3 марта были согласованы новые кандидатуры министров. #Буквы рассказывали, как будет выглядеть обновленное Правительство.