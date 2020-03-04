Четверо кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в новом Правительстве.

Эту информацию #Буквам подтвердили источники в партии “Слуга народа”.

В частности, руководитель КБ “Луч” Олег Коростылев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса.

Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса.

Экономист Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики.

Кроме того, бывший министр топлива и энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.

“Жуковский отказался еще позавчера. И Плачкова никакого там давно нет”, – рассказал один из депутатов.