Около четверти украинцев не против создания легального рынка секс-услуг, если это поможет получить дополнительные средства для поддержки экономики Украины в условиях кризиса.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг” в течение 10-12 апреля 2020 года.

Так, респондентам был задан вопрос: “Считаете ли вы, что для получения дополнительных средств для поддержки экономики в кризис государство может пойти на создание легального рынка сексуальных услуг?”

В поддержку такого шага высказались 24 % респондентов. В то же время 65% опрошенных выступили против этого, еще 11 % – не определились с ответом.

Больше всего сторонников легализации рынка секс-услуг – среди людей с высоким уровнем дохода (33 %), мужчин (35 %), жителей Востока Украины (28 %) и людей в возрасте 30-39 лет (29 %).

Легализацию игорного бизнеса (с целью получения государством дополнительных средств) поддерживают 33 % украинцев, опрошенных социологами, 55 % выступают против.

Больше всего сторонников этой инициативы в Центре и на Востоке Украины (35-36 %), среди людей в возрасте 40-49 лет (38 %), мужчин (41 %).

Производство и оборот марихуаны в медицинских целях поддерживают 39 % опрошенных. Еще 49 % выступили против подобной инициативы.

Больше всего поддерживают легализацию марихуаны мужчины (47 %), жители Центра и Запада Украины (41 %) и люди с высоким уровнем доходов (45 %).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.