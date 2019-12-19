Четверть граждан Украины считают, что мира на Донбассе можно достичь менее чем за один год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.

Такого мнения придерживаются 24 % опрошенных.

Треть респондентов уверены, что для этого потребуется от одного до пяти лет. В то же время 16 % респондентов заявили, что для достижения мира необходимо более пяти лет. И лишь 7 % выразили мнение, что установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

Что касается продолжительности полного возврата территорий оккупированного Донбасса, то здесь мнения также отличаются. Так, 22 % считают, что для этого нужно более пяти лет, а треть – что от одного до пяти лет.

И лишь 14 % опрошенных утверждают что нужно меньше года. Еще 9 % заявили, что оккупированные территории на Востоке Украины вернуть невозможно.

“В скорое установление мира чаще других верят жители Востока, зато по срокам реинтеграции мнения менее оптимистичны”, – отмечают социологи.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.