Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 3798 проголосовали 350 нардепов.

Согласно календарному плану, четвертая сессия ВР стартует 1 сентября 2020 года и продлится до 22 января 2021 года.

Планируется, что 10 недель Рада будет работать в режиме пленарных заседаний.

Еще 7 недель нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Для работы с избирателями отведено четыре недели. А на проведение “часа вопросов к Правительству” в Верховной Раде будет выделено 10 часов.

В частности, в сентябре и октябре планируются по две пленарных недели, в ноябре – три, в декабре – одна пленарная неделя и в январе 2021 года – две недели выделены для работы в сессионном зале ВР.

Стоит отметить, что в пятницу, 17 июля, состоится последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной Рады IX созыва.