Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде, назвал четыре причины падения цены на нефть.

Об этом он написал в Facebook.

Владислав Рашкован подчеркнул, что падение коснулось “не всей нефти, а только сырой нефти WTI – West Texas Intermediate”.

В понедельник вечером также в минус ушли и котировки нефти на европейском спот-рынке, но не так катастрофически для Urals и Brent.

Итак, какие были причины падения?

Падение спроса не нефть в связи со всемирным карантином снизило бытовое потребление, в т.ч. в связи с окончанием отопительного сезона. Автовладельцы уменьшили потребление в разы. Важным фактором также является ограничение пассажирских и промышленных авиарейсов. Во многих странах спад экономической активности тоже снижает спрос на энергетические commodities; Продолжающийся рост предложения нефти на рынке. Это началось с момента, когда на фоне снижения спроса страны-члены ОПЕК+ планировали снизить добычу нефти, но так и не смогли договориться. Россия вышла из соглашения ОПЕК+, а Саудовская Аравия вместо снижения добычи, решила ее повысить. За Саудовской Аравией такой же шаг сделали и другие участники, опасаясь снижения цен в будущем и желая продать больше нефти прямо сейчас. 10 дней назад страны ОПЕК+ все же достигли новых договоренностей об условиях сокращения добычи нефти (где-то на 10 %). Но эти договоренности начнут действовать только с мая, и согласно ним, страны только постепенно будут снижать добычу. А нефть надо загружать в хранилища прямо сейчас, когда добыча все еще большая. Большинство экспертов считает, что снижение на 9,7 млн баррелей в сутки уже не поможет стабилизации рынка, и ОПЕК надо снова встречаться для нового соглашения. Как результат огромное превышение предложения над спросом прямо сейчас, которое надо или перерабатывать (WTI crude oil – это сырая нефть), или сберегать, ожидая большего спроса в будущем. По данным минэнерго США, суточные объемы переработки нефти снижаются уже вторую неделю подряд, запасы нефти за прошедшую неделю выросли на 19,25 млн баррелей, превзойдя ожидания экспертов в полтора раза. А мы помним, что, если вы купили данный контракт, то нефть надо куда-то закачивать, а закачивать некуда – хранилища нефти забиты. Сливать в океан тоже не вариант. Дополнительный негатив рынку добавляет тот факт, что в танкерах, которые бороздят морские просторы от Сингапура до Нью Йорка, также уже накопились рекордные 160 млн баррелей сырой нефти (то есть вместо логистической функции танкеры сейчас используются как передвижные хранилища, не особо спешащие в порт назначения – их просто негде разгружать).