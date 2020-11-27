Разговоры о людях, являющихся противниками прививок, вызывают беспокойство. Но имеют ли антивакцинаторы на самом деле влияние на уровень вакцинации и заболеваемости?

С этим вопросом в статье для газеты Financial Times пытался разобраться колумнист Симон Купер.

Купер живет в Париже и он отмечает, что его страна надеется как можно скорее начать делать прививки, чтобы защитить людей старше 65 лет и другие уязвимые к коронавирусу группы населения.

Параллельно с этим опросы показывают, что 43-50% французов заявляют, что, возможно, откажутся от вакцинации. Это связано и с распространением конспирологических теорий о том, что президент Эммануэль Макрон и крупные игроки фармбизнеса якобы будут получать прибыль от опасной вакцины.

В связи с этим Купер сделал попытку проанализировать, какое на самом деле влияние оказывают антивакцинаторы.

“Разговоры антивакцинаторов вызывают беспокойство. Однако это только разговоры. Социальные медиа создали эту тяжелую эпоху в истории. Обмен теориями заговора в Интернете вызывает восторженные диверсии, заставляя людей чувствовать, что они выпили “красную таблетку” и увидели правду. Однако более показательно их поведение”, — отметил он.

Так, в реальной жизни, когда дело становится серьезным, почти каждый в конце концов выбирает вакцинацию, пишет Купер.

Купер отмечает, что колеблющихся по поводу вакцин становится все больше в развитых странах. Франция, например, в 2018 году, согласно опросу благотворительного фонда Wellcome Trust, финансирующего исследования в области биологии и медицины, была наиболее скептически настроенной по поводу вакцин среди 140 стран. В бедных странах, где больше людей собственными глазами видели, как умирают от инфекционных болезней, многие наоборот стремятся получить доступ к вакцинам.

Впрочем, распространение антивакцинаторских настроений не оказывает значительного влияния на общую картину. Купер приводит в пример ту же Францию, где уровень вакцинации растет: 98,6% младенцев, рожденных в начале того же 2018 года, получили “шестивалентную” вакцину, защищающую от шести болезней, включая гепатит B и столбняк. Эта вакцина является обязательной, но родители могут отказаться от нее.

В США, где отказаться от прививки легче, к этому прибегают не более 7%граждан (доля зависит от того, о какой вакцине идет речь). Виш Висванат из Гарвардской школы общественного здоровья считает, что эта небольшая группа “получает непропорциональную долю внимания”.

В некоторых странах, как Великобритания, уровень вакцинации снижается. В частности, количество сделанных прививок против кори, эпидемического паротита и краснухи уменьшается уже пятый год подряд. Однако, поскольку почти все остальные дети прививаются, невакцинированные дети могут чувствовать себя в безопасности из-за коллективного иммунитета. Исключения составляют города, где встречается немалое количество антивакцинаторов и эпидемии. Но несмотря на безразличие взрослых к кори, обусловленное, в том числе, эффективностью вакцины от болезни, почти за год (с июля 2019 по июнь 2020) в стране не было зафиксировано ни одной смерти от этой болезни.

Антивакцинаторы и коронавирус

По мнению специалистов, тенденции, наблюдаемые с другими вакцинами, могут быть и с вакциной против COVID-19.

“Если вакцины против COVID-19 окажутся эффективными, безопасными и широко доступными, я думаю, что в конечном итоге на них согласится очень большая часть людей”, — говорит Виш Висванат.

По мнению Купера, вакцина, вероятно, не будет обязательной, потому что правительства немногих стран решились бы пойти на это. Вероятно и то, что справка о вакцинации будет требоваться повсеместно: для учебы, работы, для путешествий и тому подобное.

По мнению Хайди Ларсон из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, первое время некоторые люди будут колебаться и выберут подождать и проверить, будет ли вакцина, которая была так быстро утверждена, на самом деле безопасной и эффективной.

По прогнозам экспертов, как только вакцинация начнется без негативных последствий, спрос на вакцину будет нарастать. Примечательно, что уязвимые группы, в частности, пожилые люди, уже сейчас демонстрируют в опросах меньший уровень неопределенности в вопросе вакцинации от коронавируса.

Безусловно, меньшинство, которое будет против вакцины, останется, но ученые считают, что из-за того, что коронавирус менее заразен, чем корь, для создания коллективного иммунитета было бы достаточным вакцинировать 50-70% населения.

На этом фоне специалисты уже сейчас советуют представителям власти больше думать о том, как убедить тех, кто еще не определился по поводу вакцины. Ларсон советует делать акцент на том, что прививки помогут каждому позаботиться о безопасности других, а Висванат — публично сообщать об инцидентах, которые могут подпитывать теории заговора, например, о случаях недомогания тех, кто прививался.