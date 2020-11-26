Миллионы людей по всему миру путешествуют самолетами. Сейчас же авиаотрасль да и сами пассажиры столкнулись с новым вызовом – пандемией коронавируса COVID-19.

Насколько безопасно летать в новых условиях – разбирались журналисты американского издания The New York Times.

За месяцы, прошедшие с тех пор, как пандемия COVID-19 вынудила закрыть границы и прекратить авиаперелеты (с марта этого года), были опубликованы многочисленные исследования по указанному вопросу. Во многих из них шла речь о том, что риск заражения коронавирусом во время авиаперелета очень низок.

Согласно одному из исследований, результаты которого публиковало Транспортное командование Вооруженных сил США, “общий риск воздействия от аэрозольных патогенов, таких как коронавирус” на борту самолета “очень низок”. Исследование проводилось с использованием самолетов Boeing 767-300 и Boeing 777-200. В течение восьми дней было произведено более 300 выбросов аэрозольных патогенов. В итоге оказалось, что аэрозоль “быстро разбавлялся за счет высокой скорости воздухообмена” в салоне самолета.

Изначально в результатах исследования говорилось, что человек должен находиться рядом с инфицированным COVID-19 пассажиром не менее 54 часов, чтобы также заразиться (получить ту дозу вируса, которая могла бы вызвать заболевание). Однако впоследствии утверждение о “54 часах” удалили из отчета из-за опасений, что оно “может быть неправильно истолковано”.

Как отмечается в статье, эксперты по инфекционным заболеваниям, здравоохранению и аэрокосмической инженерии в основном соглашаются с выводами этого и других подобных исследований. Однако подчеркивают, что могут быть и исключения.

Так, фиксировались случаи заражения COVID-19 во время авиаперелетов (хоть их и нельзя назвать массовыми).

Например, в сентябре мужчина, летевший из Дубая в Новую Зеландию, сдал отрицательный тест на COVID-19, но на самом деле был инфицирован и заразил других пассажиров. В самолете находились 86 пассажиров, и у семи из них потом выявили коронавирус (несмотря на то, что на них были маски и перчатки во время полета). Все эти семь пассажиров сидели в пределах четырех рядов в самолете. Генетическая последовательность вируса у шести из них была идентична.

В октябре был опубликован отчет в медицинском журнале Eurosurveillance, который издается Европейским центром профилактики и контроля заболеваний. В нем говорилось, что у 13 из 49 пассажиров, летевших 7,5-часовым рейсом в Ирландию, выявили COVID-19.

Журналисты The New York Times пообщались с экспертами по поводу ключевых рисков авиаперелетов во время пандемии и обобщили их мнения.

О чем говорят цифры?

Как объяснили изданию эпидемиологи и авиационные эксперты, сообщения о случаях заражения во время авиаперелетов не дают четкой картины, сколько людей инфицировались именно в самолете.

Чтобы точно узнать, сколько пассажиров заразилось на конкретном рейсе, необходимо, чтобы все они были протестированы на COVID-19 после приземления.

“Люди, у которых результаты теста оказались положительными, как только они вышли из самолета, вероятно, были инфицированы и во время полета”, – заявил Дэвид Фридман, врач-инфекционист из Университета Алабамы.

Затем эксперты советуют тестировать всех пассажиров несколько раз в течение нескольких недель, пока они будут изолированы (чтобы убедиться, что они не заразились вирусом).

Все согласны с тем, что воздух в самолете хорошо фильтруется

Эксперты из разных сфер сходятся во мнении, что воздух в салоне самолета очень хорошо фильтруется, и шансы заразиться коронавирусом во время полета невелики.

Так, в большинстве самолетов есть так называемые высокоэффективные воздушные фильтры HEPA. Они могут задерживать 99,97% частиц размером не менее 0,3 микрона.

Воздух проходит через фильтр, и частицы задерживаются внутри. Вирусы, подобные COVID-19, меньше по размеру, чем те, которые захватывает фильтр, однако они имеют тенденцию группироваться на более крупных каплях влаги, которые и попадают в ловушку.

На большинстве самолетов перерабатывается через фильтр от 25 до 30% воздуха в салоне.

Остальные 70–75% воздуха выводятся из лайнера каждые пару минут (то есть новый воздух попадает в самолет каждые две-пять минут, в зависимости от размеров лайнера).

“Циркуляция воздуха в самолете лучше, чем в офисном здании, лучше, чем в вашей квартире, потому что воздух меняется чаще в течение часа”, – подчеркнул в комментарии изданию доктор Фридман.

Но одной фильтрации недостаточно

Как объяснила Саския Попеску, эпидемиолог из Аризоны, вентиляция – это всего лишь одна часть головоломки. Соблюдение дистанции и защитные маски также важны для снижения риска инфицирования COVID-19 как на борту самолета, так и в других местах.

Ранее, когда впервые стало известно, что социальное дистанцирование может снизить шансы заражения коронавирусом, многие авиакомпании начали оставлять средние места в салоне свободными, чтобы увеличить расстояние между пассажирами. Однако в последние месяцы многие авиакомпании изменили свою политику и начали рассаживать людей на все места, заявляя, что безопасность пассажиров обеспечат защитные маски.

Опрошенные The New York Times эксперты настаивают, что авиакомпании должны и дальше применять практику социального дистанцирования в салонах самолетов (так же, как и масочный режим).

Как отметил Циньян Чен, профессор из Университета Пердью в Индиане, чем меньше людей находится в самолете, тем ниже риск контакта с кем-то, кто инфицирован COVID-19.

“Меньше людей в самолете – это ключ к успеху… Если средние сиденья в салоне останутся свободными, авиакомпании могут устранить 40% риска”, – объяснил он.

И доктор Фридман, и доктор Чен подчеркнули, что люди не должны летать в самодельных масках.

“Во время полетов люди должны использовать хирургические/медицинские маски – те, которые вы можете купить в коробках по 50 штук за раз”, – заявил доктор Фридман.

Авиаперелет – это не только пребывание в салоне

Многие исследования сосредоточены на пребывании пассажиров в салоне самолета. Однако в школе общественного здравоохранения Гарвардского университета пришли к заключению, что нужно уделять внимание трем этапам авиаперелета: посадке, собственно полету и высадке.

“Каждый из этих этапов включает уникальные действия, такие как: хранение и извлечение багажа, использование откидных столиков во время еды, использование развлекательных систем, стояние в проходе и пользование туалетом”, – отмечают авторы исследования.

Исследователи также предполагают, что уменьшение количества ручной клади может способствовать снижению риска инфицирования.

К такому же заключению пришли Михаэль Шульц, инженер Института логистики и авиации Дрезденского университета (Германия) и Йорг Фухте, старший специалист немецкой аэрокосмической компании Diehl Aviation. Они обнаружили, что количество и тип ручной клади, которую люди берут с собой в салон, влияет на то, как долго пассажиры находятся в очереди, а также на количество близких контактов.

По словам исследователей, за счет уменьшения количества ручной клади количество тесных контактов сократится на две трети.

Процесс высадки, как правило, происходит более спокойно, поэтому риски заражения несущественны. Однако, по мнению нескольких экспертов, взлетно-посадочная полоса может стать зоной риска, если на нее будет допущено слишком много людей, и они не будут соблюдать дистанцию.

По словам экспертов, пассажиры должны оставаться на своих местах, пока члены экипажа не направят их к выходу. Все это время в салоне должна работать система вентиляции.

Еда и пользование уборной создают риски

Как объяснил доктор Чен, уборные в самолетах “могут быть опасны по двум причинам”.

Во-первых, человек можете прикоснуться к поверхностям, к которым только что прикасался инфицированный пассажир.

Во-вторых, частицы человеческих отходов, содержащих COVID-19, при смывании воды могут попадать в воздух.

“Если у меня COVID-19, я пользуюсь уборной и смывом, а сразу после этого заходит кто-то другой, это риск. Пока у нас нет свидетельств того, что люди так инфицировались, но, согласно нашим моделям, это возможно”, – рассказал Чен.

В связи с этим эксперты советуют: • подождать 30 секунд или дольше, прежде чем войти в уборную, из которой только что вышел кто-то другой; • использовать салфетку или бумажное полотенце, чтобы не касаться голыми руками поверхностей (например, таких как дверные ручки и краны).

Доктор Чен также высказался за то, чтобы авиакомпании не разносили еду всем пассажирам одновременно (чтобы люди в салоне одновременно не снимали защитные маски).

“Авиакомпании подают еду всем в одно и то же время, и это очень плохо, потому что это означает, что все снимают маски одновременно”, – сообщил он.

Ваши действия вне самолета тоже имеют значение

По словам доктора Чена, людям необходимо позаботиться о своей безопасности и до посадки в самолет: во время пребывания в терминале или ресторане аэропорта, прохождения контроля безопасности.

Подобное мнение в комментарии изданию озвучили и другие эксперты.

“Люди думают, что самолет является самым опасным местом. Поэтому они принимают еду и напитки в ресторане или баре в аэропорту, находясь без маски. Но это рискованно”, – отметила эпидемиолог Саския Попеску.