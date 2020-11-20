Об этом #Буквам рассказал источник в Кабмине на условиях анонимности.
Так он прокомментировал сообщение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о полном локдауне.
Ранее Марцинкив сообщил следующее о селекторном совещаним с премьером:
“Мы говорили о “карантине выходного дня”. Позиция правительства, к сожалению, неизменна – “карантин выходного дня” будет. Кроме того, даже выражено мнение и премьер-министром, даже то, что я думал, что так будет, что это плановая подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучили цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом – 20-25 декабря будет на несколько недель локдаун”.
Собеседник #Букв отметил, что мэр вырвал слова из контекста, и Денис Шмыгаль говорил о том, что “если мэры не будут придерживаться “карантина выходного дня”, то придется вводить полный локдаун”.
В то же время один из высокопоставленных депутатов так пересказал перспективы, которые обозначило правительство депутатам:
“Давайте 2-3 недели посмотрим – должно сработать, если нет – тогда локдаун…”.
- Как известно, в Украине на три недели установлен “карантин выходного дня”. Верховной Раде в этот вторник не удалось его отменить.
- В то же время мэры ряда городов отказались выполнять распоряжение. В частности, от карантина отказались во Львове, Днепре, Ровно, Краматорске, Луцке, Черкассах.
- По состоянию на 20 ноября зафиксировано 14 575 новых больных COVID-19. Это новый рекорд с начала эпидемии в Украине.