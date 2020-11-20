В Кабинете Министров Украины пока не подтверждают информацию о полном локдауне (жестком карантине) со второй половины декабря этого года, но и не исключают его.

Об этом #Буквам рассказал источник в Кабмине на условиях анонимности.

Так он прокомментировал сообщение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о полном локдауне.

Ранее Марцинкив сообщил следующее о селекторном совещаним с премьером:

“Мы говорили о “карантине выходного дня”. Позиция правительства, к сожалению, неизменна – “карантин выходного дня” будет. Кроме того, даже выражено мнение и премьер-министром, даже то, что я думал, что так будет, что это плановая подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучили цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом – 20-25 декабря будет на несколько недель локдаун”.

Собеседник #Букв отметил, что мэр вырвал слова из контекста, и Денис Шмыгаль говорил о том, что “если мэры не будут придерживаться “карантина выходного дня”, то придется вводить полный локдаун”.

В то же время один из высокопоставленных депутатов так пересказал перспективы, которые обозначило правительство депутатам:

“Давайте 2-3 недели посмотрим – должно сработать, если нет – тогда локдаун…”.