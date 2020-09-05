Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию министерства относительно возможного введения санкций против представителей белорусских властей в связи с фальсификацией выборов и силовым разгоном протестующих.

Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” с Савиком Шустером на телеканале “Украина”.

Во время шоу бывший премьер-министр (2014-2016) и глава МИД (2007) Арсений Яценюк, обращаясь к Дмитрию Кулебе, подчеркнул, что Украина должна занимать проактивную позицию и ввести персональные и секторальные санкции в ответ на то, что сейчас происходит в Белоруссии.

В ответ Кулеба отметил, что Украина уже сейчас занимает активную позицию. В этом ключе он вспомнил о совместном заявлении Люблинского треугольника и о том, что Украина впервые в истории вызвала своего посла в Беларуси в Киев. Также он отметил, что Украина “поставила на паузу все официальные контакты, сохранили лишь дипломатический канал коммуникации”.

Глава МИД отметил, что Украина готова отвечать на действия Беларуси симметрично. Это касается и санкций.

“Мы готовы к самым жестким ударам, но каждый удар должен быть четко рассчитан. Я четко публично заявил, что на каждое действие Беларуси мы будем отвечать симметрично, если они будут действовать недружелюбно по отношению к нам. У нас есть четкая политика, мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы предпринимать те шаги, которые действительно нанесут максимальный удар тем, кто действует вопреки интересам Украины. В том числе на санкционным треке”, — сказал Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что дискуссия по поводу возможного введения санкций против представителей белорусских властей продолжается.

“Я разговариваю с европейскими партнерами, говорил с Соединенными Штатами, со своим немецким коллегой. Мы, поверьте мне, все понимаем, что происходит, и планируем свои действия, чтобы они были эффективными, а не только лозунгами”, — отметил он.

На видео с 1:45:00